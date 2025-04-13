ABC: подростка в США подозревают в убийстве родителей ради покушения на Трампа

В рамках расследования была проанализирована его коммуникация с пользователями, предположительно находившимися на территории Украины и России. В одном из сообщений он интересовался, сколько времени потребуется скрываться перед отъездом за границу, а также обсуждал возможность переезда на территорию Украины.