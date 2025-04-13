В Башкирии ожидается потепление до +13 °С

По прогнозам синоптиков, в Башкирии в ближайшие 3 дня потеплеет до +13°С.
Сегодня, 13 апреля, в Башкирии ожидается переменная облачность с осадками. Температура днём составит +5°С, ночью — +1°С. Ветер юго-западный, до 7 м/с. Давление стабильное — около 750−753 мм рт. ст.
Завтра синоптики обещают небольшое похолодание, днём температура опустится до +6°С, ночью — до −1°С. Весь день облачно, осадков не ожидается. Ветер до 4 м/с, давление поднимется до 759 мм рт. ст.
Во вторник, 15 апреля, погода улучшится, днём потеплеет до +13°С, ночью до +7°С. Облачность уменьшится, осадки маловероятны. Ветер останется умеренным 5−6 м/с, давление — 736−756 мм рт. ст.