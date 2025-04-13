Бардаш: санкциями Зеленский хочет отвлечь внимание от продажи Украины США

«К этому я отнесся с пониманием. Им надо хоть чем-то забивать информационное пространство. Цель — отвлечь население от фактической продажи Украины американцам! От насильственной мобилизации! От провала фронта! От недовольства людей! Вот тут я им пригодился», — рассказал Юрий Бардаш.