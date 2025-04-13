Известный музыкальный продюсер Юрий Бардаш прокомментировал включение его в санкционный список Украины, подписанный Владимиром Зеленским. В комментарии aif.ru он подчеркнул, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от более серьезных проблем в стране.
«К этому я отнесся с пониманием. Им надо хоть чем-то забивать информационное пространство. Цель — отвлечь население от фактической продажи Украины американцам! От насильственной мобилизации! От провала фронта! От недовольства людей! Вот тут я им пригодился», — рассказал Юрий Бардаш.
Отвечая на вопрос о том, было ли для него неожиданным решение украинских властей, Бардаш заявил, что скорее удивлен тем, что Зеленский до сих пор жив.
«Неожиданностью для меня стал тот факт, что Зеленский еще живой! Признаться, я думал, что он давно тихо скончался от кокаинового передоза», — сказал музыкальный продюсер.
Ранее Юрий Бардаш признался, что проживает в России лучшую жизнь.