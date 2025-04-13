YouTube намерен ограничить бесконечный просмотр Shorts

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что полностью ограничивать доступ к видеохостингу YouTube в России нет никакой необходимости. Парламентарий подчеркнул, что на данный момент у большинства россиян YouTube и так работает с перебоями.