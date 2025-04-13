YouTube намерен ограничить бесконечный просмотр Shorts

Видеохостинг YouTube работает над новой функцией, которая позволит пользователям устанавливать лимит времени для просмотра Shorts — коротких вертикальных роликов в формате бесконечной ленты. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из бета-версии приложения.
Как отмечает Android Authority, в коде последнего тестового обновления замечены признаки разработки таймера. Согласно техническим данным, пользователи смогут задавать суточный лимит просмотра Shorts. При его достижении автопрокрутка видео автоматически остановится.
Важно уточнить, что полного блокирования доступа к Shorts не предусмотрено. Даже после срабатывания таймера пользователи смогут вручную открывать отдельные ролики.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что полностью ограничивать доступ к видеохостингу YouTube в России нет никакой необходимости. Парламентарий подчеркнул, что на данный момент у большинства россиян YouTube и так работает с перебоями.