В Уфе из-за ремонта полностью перекроют участок улицы Авроры

По данным пресс-службы уфимской мэрии, 14 апреля с 07:00 до 24:00 будет перекрыт участок улицы Авроры от перекрестка со Степана Кувыкина и до пересечения с улицей 1-й Кронштадтской. Жителей города и гостей башкирской столицы просят заранее планировать поездки и рассчитывать маршрут.