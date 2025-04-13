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В Уфе из-за ремонта полностью перекроют участок улицы Авроры

В Уфе на один день перекроют участок улицы Авроры.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 14 апреля, в Уфе полностью перекроют участок улицы Авроры. Как сообщили в городской администрации, рабочие будут укладывать на дороге асфальтобетонное покрытие.

По данным пресс-службы уфимской мэрии, 14 апреля с 07:00 до 24:00 будет перекрыт участок улицы Авроры от перекрестка со Степана Кувыкина и до пересечения с улицей 1-й Кронштадтской. Жителей города и гостей башкирской столицы просят заранее планировать поездки и рассчитывать маршрут.

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