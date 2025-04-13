Британия запретила туристам привозить мясо и сыр из Евросоюза из-за ящура

«Даже те, кто попытается пронести сэндвичи с сыром и ветчиной, будут остановлены таможней и акцизом. Вяленое мясо, сырое мясо и молоко запрещены, независимо от того, упакованы они, расфасованы или куплены в беспошлинной торговле», — отмечает издание.