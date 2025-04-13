Британия запретила туристам привозить мясо и сыр из Евросоюза из-за ящура

Великобритания запретила ввозить в страну для личного пользования мясо и сыр из Евросоюза из-за роста заболеваемости ящуром в Европе. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Мера начала действовать накануне, 12 апреля.
«Даже те, кто попытается пронести сэндвичи с сыром и ветчиной, будут остановлены таможней и акцизом. Вяленое мясо, сырое мясо и молоко запрещены, независимо от того, упакованы они, расфасованы или куплены в беспошлинной торговле», — отмечает издание.
В России с 20 января был введен запрет на ввоз и транзит по стране животноводческой продукции из Евросоюза — из-за распространения ящура.