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Британия запретила туристам привозить мясо и сыр из Евросоюза из-за ящура

Таможня остановит даже людей с сэндвичами с сыром и ветчиной.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания запретила ввозить в страну для личного пользования мясо и сыр из Евросоюза из-за роста заболеваемости ящуром в Европе. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Мера начала действовать накануне, 12 апреля.

«Даже те, кто попытается пронести сэндвичи с сыром и ветчиной, будут остановлены таможней и акцизом. Вяленое мясо, сырое мясо и молоко запрещены, независимо от того, упакованы они, расфасованы или куплены в беспошлинной торговле», — отмечает издание.

В России с 20 января был введен запрет на ввоз и транзит по стране животноводческой продукции из Евросоюза — из-за распространения ящура.