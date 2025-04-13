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Подростка из США подозревают в убийстве родителей ради покушения на Трампа

17-летний американец уже приобрёл беспилотник и взрывчатку, чтобы убить главу Белого дома.
Источник: Аргументы и факты

В американском штате Висконсин 17-летний подросток Никита Касап оказался под подозрением в расправе над своими родителями с целью подготовки покушения на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на судебные документы.

1 марта в доме семейства полицейские обнаружили тела 51-летнего отчима подростка Дональда Майера, и 35-летней Татьяны Касап, его матери.

Молодой человек был арестован в марте и обвинен в двойном убийстве, сокрытии тел, краже имущества на сумму более 10 тыс. долларов, а также незаконном присвоении документов.

В ходе обысков следователи обнаружили записи Касапа, в которых он выражал восхищение Адольфом Гитлером и излагал планы нападения на главу государства.

«Он поддерживал контакт с другими лицами относительно своего замысла убить президента и свергнуть правительство США. Кроме того, он частично оплатил дрон и взрывчатые вещества, которые планировал для осуществления атаки», — сказано в заявлении следствия.

Судебное заседание состоялось 9 апреля. Касап не признал своей вины. Следующее слушание назначено на 7 мая.

Ранее сообщалось, что портрет экс-президента США Барака Обамы в Белом доме заменили на картину с Трампом после покушения.