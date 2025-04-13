Подростка из США подозревают в убийстве родителей ради покушения на Трампа

В американском штате Висконсин 17-летний подросток Никита Касап оказался под подозрением в расправе над своими родителями с целью подготовки покушения на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на судебные документы.
1 марта в доме семейства полицейские обнаружили тела 51-летнего отчима подростка Дональда Майера, и 35-летней Татьяны Касап, его матери.
Молодой человек был арестован в марте и обвинен в двойном убийстве, сокрытии тел, краже имущества на сумму более 10 тыс. долларов, а также незаконном присвоении документов.
В ходе обысков следователи обнаружили записи Касапа, в которых он выражал восхищение Адольфом Гитлером и излагал планы нападения на главу государства.
«Он поддерживал контакт с другими лицами относительно своего замысла убить президента и свергнуть правительство США. Кроме того, он частично оплатил дрон и взрывчатые вещества, которые планировал для осуществления атаки», — сказано в заявлении следствия.
Судебное заседание состоялось 9 апреля. Касап не признал своей вины. Следующее слушание назначено на 7 мая.
Ранее сообщалось, что портрет экс-президента США Барака Обамы в Белом доме заменили на картину с Трампом после покушения.