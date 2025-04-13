Штраф или арест: за какие проступки детей могут наказать их родителей

Также дети прогуливают уроки, если в классе сложилась неблагополучная атмосфера: их буллят, у них нет друзей или им там некомфортно находиться. В такой ситуации они будут искать любой вариант, чтобы сбежать оттуда. Если ребенок перегружен обучением, секциями, он также может искать лазейку, выбирая самые неинтересные, на его взгляд, уроки, чтобы немного прогуляться или поиграть с друзьями.