В Омске выпустили «юбилейные» транспортные карты

Ровно 70 лет назад, в 1955 году, в Омске запустили первый троллейбусный маршрут. В честь его юбилея в городе выпустили праздничные электронные транспортные карты «Омка».
Красочную новинку уже можно приобрести в продаже. Впрочем, на всех желающих карт в юбилейном дизайне не хватит: это лимитированное издание, выпущено всего 14 тысяч изделий.
«На лицевой стороне карт встретились два поколения: старенький МТБ-82Д, вышедший в линию в 1955 году, и современный “Адмирал”. К слову, за 70 лет троллейбусный парк Омска вырос с 10 единиц подвижного состава до 144-х», — рассказал горожанам 13 апреля мэр Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный водитель троллейбуса помогла отыскать потерявшегося ребенка.