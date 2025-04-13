Генерал Попов: на Украине осталось уничтожить семь истребителей F-16

На Украине осталось всего семь из переданных Нидерландами истребителей F-16, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Их (истребителей F-16 — ред.) было всего 12 штук, они (украинские пилоты — ред.) летали на них, знали уже этот самолет достаточно хорошо… сегодня это уже пятый самолет, который они потеряли», — поделился генерал-майор.
Эксперт отметил, что F-16, потерю которого подтвердил Зеленский, могла сбить собственная украинская система ПВО так называемым дружественным огнем.
«У нас есть уже случаи, когда мы уничтожили два истребителя F-16 на земле. Один был поражен в воздухе осколками наших ракет, а второй получил повреждения на разбеге, но там летчик остался жив», — рассказал он.
По словам Попова, один F-16 ранее сбили свои силами ПВО Patriot. Кроме того, еще один истребитель украинские ВВС потеряли около месяца назад.
«Там было предположение, что он получил поражение при попытке атаковать наши “Герани”. Ракета взорвалась и его поразило осколками», — добавил эксперт.
Как стало известно, Зеленский подтвердил потерю ВВС Украины американского истребителя F-16 и гибель пилота.