Новое парящее озеро обнаружили на Камчатке на вулкане Шивелуч

Исследователи, работающие на Камчатке, обнаружили на вершине вулкана Шивелуч новое озеро, из которого постоянно выделяется пар. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
В центре озера находится котёл, из которого постоянно поднимается пар. Температура воды у краёв озера достигает 52 градусов.
По словам учёных, в центре озера находится котёл, из которого поднимается пар на высоту около 40 сантиметров. На поверхности воды можно заметить характерную голубую плёнку, которая, вероятно, состоит из серы и её соединений. Исследователи взяли пробы воды и плёнки для анализа в лаборатории.
Ранее сообщалось, что на Камчатке может произойти сильное извержение вулкана Безымянный.