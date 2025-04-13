Новое парящее озеро обнаружили на Камчатке на вулкане Шивелуч

По словам учёных, в центре озера находится котёл, из которого поднимается пар на высоту около 40 сантиметров. На поверхности воды можно заметить характерную голубую плёнку, которая, вероятно, состоит из серы и её соединений. Исследователи взяли пробы воды и плёнки для анализа в лаборатории.