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Новое парящее озеро обнаружили на Камчатке на вулкане Шивелуч

В центральной части озера расположен бурлящий котел с высотой выбросов порядка 40 сантиметров.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи, работающие на Камчатке, обнаружили на вершине вулкана Шивелуч новое озеро, из которого постоянно выделяется пар. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В центре озера находится котёл, из которого постоянно поднимается пар. Температура воды у краёв озера достигает 52 градусов.

По словам учёных, в центре озера находится котёл, из которого поднимается пар на высоту около 40 сантиметров. На поверхности воды можно заметить характерную голубую плёнку, которая, вероятно, состоит из серы и её соединений. Исследователи взяли пробы воды и плёнки для анализа в лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Камчатке может произойти сильное извержение вулкана Безымянный.