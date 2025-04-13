Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане

«Это наш весенний подарок Узбекистану. Мы проводим гастроли в рамках подписанного во время III Международного фестиваля театров кукол “Перекресток” договора о сотрудничестве. Для этих гастролей мы выбрали спектакли для самых маленьких, веселые истории, в которых много интерактива, работы с залом. Надеемся, что наши спектакли запомнятся и станут началом долгой истории сотрудничества», — сказал директор театра Юрий Горлатых.