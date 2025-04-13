Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Новосибирский областной театр кукол
«Это наш весенний подарок Узбекистану. Мы проводим гастроли в рамках подписанного во время III Международного фестиваля театров кукол “Перекресток” договора о сотрудничестве. Для этих гастролей мы выбрали спектакли для самых маленьких, веселые истории, в которых много интерактива, работы с залом. Надеемся, что наши спектакли запомнятся и станут началом долгой истории сотрудничества», — сказал директор театра Юрий Горлатых.
Маленьким узбекистанцам представят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли «Айболит» и «Лесные приключения».
«Айболит» — сказка Корнея Чуковского для самых маленьких зрителей. Она рассказывает о добром докторе, всегда готовым прийти на помощь и лисице, и волку, вылечить крокодила и акулу. Их играют очень разные куклы: планшетные и теневые.
Также покажут занимательную сказку-игру «Лесные приключения» по пьесе Нины Гернет. Юные зрители становятся полноценными героями сказки и могут спасти от хитрой лисы гусенка Дорофея и помочь котенку найти маму.