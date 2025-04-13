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Продюсер Бардаш: обжаловать санкции Зеленского можно только у психиатров

Бардаш заявил, что к санкционному списку Зеленского отнесся с пониманием.

Источник: Аргументы и факты

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш прокомментировал aif.ru возможность обжалования включения его в санкционный список Украинв.

«Обжаловать решения Зеленского можно лишь путем жалобы на него в Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского», — заключил Бардаш.

Напомним, в санкционный список Киева вошли музыкальный продюсер, создатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, а также несколько российских военкоров, журналистов и телеведущих.

В комментарии aif.ru Бардаш заявил, что к санкционному списку Зеленского отнесся с пониманием. Однако он подчеркнул, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от более серьезных проблем, включая продажу страны Америке.