Музыкальный продюсер Юрий Бардаш прокомментировал aif.ru возможность обжалования включения его в санкционный список Украинв.
«Обжаловать решения Зеленского можно лишь путем жалобы на него в Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского», — заключил Бардаш.
Напомним, в санкционный список Киева вошли музыкальный продюсер, создатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, а также несколько российских военкоров, журналистов и телеведущих.
В комментарии aif.ru Бардаш заявил, что к санкционному списку Зеленского отнесся с пониманием. Однако он подчеркнул, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от более серьезных проблем, включая продажу страны Америке.