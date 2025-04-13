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Мужчины Челябинска не хотят брать отпуск по уходу за ребенком

Сервис поиска работы SuperJob провел исследование среди трудоустроенных мужчин Челябинска, состоящих в браке и планирующих рождение детей, а также среди местных работодателей.

Источник: Freepik

Результаты показали отношение к возможности использования мужчинами отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Согласно данным, лишь 15% компаний в Челябинске сталкивались с практикой оформления такого отпуска сотрудниками-мужчинами. При этом 56% опрошенных мужчин исключают для себя подобный сценарий: 32% категорически отвергают эту идею, а 24% считают ее маловероятной.

Однако 27% респондентов выразили готовность взять декретный отпуск вместо супруги при необходимости. Еще 17% участников исследования допускают такую возможность, хотя и не рассматривают ее как приоритетный вариант.

Таким образом, исследование демонстрирует разнообразие мнений: если часть мужчин сохраняют традиционные взгляды на распределение родительских ролей, то почти половина (44%) в той или иной степени открыты к обсуждению альтернативных решений.