Мужчины Челябинска не хотят брать отпуск по уходу за ребенком

Результаты показали отношение к возможности использования мужчинами отпуска по уходу за ребенком до трех лет.
Согласно данным, лишь 15% компаний в Челябинске сталкивались с практикой оформления такого отпуска сотрудниками-мужчинами. При этом 56% опрошенных мужчин исключают для себя подобный сценарий: 32% категорически отвергают эту идею, а 24% считают ее маловероятной.
Однако 27% респондентов выразили готовность взять декретный отпуск вместо супруги при необходимости. Еще 17% участников исследования допускают такую возможность, хотя и не рассматривают ее как приоритетный вариант.
Таким образом, исследование демонстрирует разнообразие мнений: если часть мужчин сохраняют традиционные взгляды на распределение родительских ролей, то почти половина (44%) в той или иной степени открыты к обсуждению альтернативных решений.