Мужчины Челябинска не хотят брать отпуск по уходу за ребенком

Согласно данным, лишь 15% компаний в Челябинске сталкивались с практикой оформления такого отпуска сотрудниками-мужчинами. При этом 56% опрошенных мужчин исключают для себя подобный сценарий: 32% категорически отвергают эту идею, а 24% считают ее маловероятной.