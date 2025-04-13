Христиане сегодня отмечают Вербное воскресенье

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Православные и католики сегодня, ровно за неделю до Пасхи, отмечают один из 12 главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим.
Он еще называется Вербное или Пальмовое воскресенье — в связи с традицией приносить в храмы их ветви и освящать.
Данный праздник посвящен одному и главных евангельских событий, когда Иисус после воскрешения умершего Лазаря въезжал на ослике и Иерусалим.
Там его торжественно встречали возгласами: «Осанна, Осанна!», славили как мессию и бросали под ноги одежду и пальмовые ветви.
Освятить вербы.
Сегодня верующие рано утром придут на божественную литургию. И в католических, и в православных храмах там освятят ветки вербы, которые потом нужно хранить целый год. Католики сожгут их перед следующим Великим постом, чтобы получить пепел и в Пепельную среду посыпать им головы.
В понедельник начинается Страстная Седмица, в каждый день которой церковь вспоминает последние моменты земной жизни Иисуса.
В этом году 13 апреля, в праздник Входа Господня, в Свято-Елисаветинском монастыре состоится торжественное освящение новой скульптурной композиции, изображающей Спасителя, въезжающего в Иерусалим. Ожидается, что чин освящения возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин.