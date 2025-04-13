Христиане сегодня отмечают Вербное воскресенье

Сегодня верующие рано утром придут на божественную литургию. И в католических, и в православных храмах там освятят ветки вербы, которые потом нужно хранить целый год. Католики сожгут их перед следующим Великим постом, чтобы получить пепел и в Пепельную среду посыпать им головы.