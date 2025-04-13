80 лет назад советские войска стремительно и без поддержки артиллерии взяли Вену

Австриец, майор вермахта Карл Соколл в 1944 году участвовал в операции «Валькирия» — неудачном покушении на Гитлера. Однако тогда гестапо не сумело выйти на венскую организацию заговорщиков, и он был вне подозрений. В 1945 году Соколл был среди ответственных за минирование венской инфраструктуры. Одновременно с этим он и другие заговорщики установили связь с командующим 3-м Украинским фронтом маршалом Федором Толбухиным, сообщив ему данные о немецкой обороне.