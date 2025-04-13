Громкие птицы и озорные бурундуки: весна пришла в парк Северный в Хабаровске

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Особенно привлекают пушистые жители, которые почти не боятся людей и даже возьмут орешек из рук! На первые ноты весны в парке можно посмотреть в нашем фоторепортаже.
С приходом тепла Хабаровск начал расцветать. Растения только просыпаются, но при этом уже вовсю гуляют громкие птицы и озорные бурундучки. Например, в парке «Северный» можно полюбоваться сразу на все природные явления.
Особенно привлекают пушистые жители, которые почти не боятся людей и даже возьмут орешек из рук! На первые ноты весны в парке можно посмотреть в нашем фоторепортаже.