Юрий Слюсарь: Атака БПЛА отражена над четырьмя районами Ростовской области

В ночь на воскресенье, 13 апреля, силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, было перехвачено и уничтожено 13 БПЛА самолетного типа: 12 — в небе над Ростовской областью и один — над Белгородской.