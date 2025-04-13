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Юрий Слюсарь: Атака БПЛА отражена над четырьмя районами Ростовской области

Минобороны: Ночью силами ПВО над Ростовской областью уничтожено 12 БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 13 апреля, силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, было перехвачено и уничтожено 13 БПЛА самолетного типа: 12 — в небе над Ростовской областью и один — над Белгородской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о местах ликвидации дронов.

— Силы и средства ПВО отразили ночную воздушную атаку, уничтожив беспилотники в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском районах, а также в Октябрьском сельском районе", — заявил глава региона.

По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет. Данные уточняются.

Напомним, прошлой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено девять беспилотников над территорией пяти муниципалитетов — двух городов и трех районов.

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