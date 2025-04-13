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При правлении ПАС жители Молдовы стали реже ходить в магазины: Цены такие, что врагу не пожелаешь, а через неделю — Пасха

Жители Молдовы стали на 15% реже посещать магазины в последние 2−3 года.

Источник: Комсомольская правда

Всему виной — рост цен.

Из-за инфляции некоторые продукты стали покупать реже:

  • одежду и обувь — на 41% реже;
  • алкоголь — на 40%;
  • готовая еда — на 33%;
  • сладости — на 33%;
  • кондитерские изделия — на 28%.

То есть из-за роста цен некоторые люди стали меньше пить и есть сладкого.

А вот продукты, которых инфляция практически не коснулась:

  • замороженные фрукты и овощи;
  • вода в бутылках;
  • молочные продукты;
  • бытовая химия;
  • бакалейные товары — мука, крупы, соль, макароны.

Данные взяты из отчета «Поведение потребителя» за 2025 год. Его подготовила маркетинговая компания Xplane.

Кстати, по сравнению с мартом 2024 года овощи в Молдове подорожали на 36,18%, фрукты — на 25,33%, яйца — на 13,77%, растительное масло — на 12,36%, молочные продукты — на 5,45%.

Кроме того, за год подорожало:

  • Централизованное отопление — на 63,27%;
  • Газ — на 33,28%;
  • Электроэнергия — на 25,69%.