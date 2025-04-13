При правлении ПАС жители Молдовы стали реже ходить в магазины: Цены такие, что врагу не пожелаешь, а через неделю — Пасха

Всему виной — рост цен.
Из-за инфляции некоторые продукты стали покупать реже:
- одежду и обувь — на 41% реже;
- алкоголь — на 40%;
- готовая еда — на 33%;
- сладости — на 33%;
- кондитерские изделия — на 28%.
То есть из-за роста цен некоторые люди стали меньше пить и есть сладкого.
А вот продукты, которых инфляция практически не коснулась:
- замороженные фрукты и овощи;
- вода в бутылках;
- молочные продукты;
- бытовая химия;
- бакалейные товары — мука, крупы, соль, макароны.
Данные взяты из отчета «Поведение потребителя» за 2025 год. Его подготовила маркетинговая компания Xplane.
Кстати, по сравнению с мартом 2024 года овощи в Молдове подорожали на 36,18%, фрукты — на 25,33%, яйца — на 13,77%, растительное масло — на 12,36%, молочные продукты — на 5,45%.
Кроме того, за год подорожало:
- Централизованное отопление — на 63,27%;
- Газ — на 33,28%;
- Электроэнергия — на 25,69%.