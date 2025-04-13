Диетолог считает ожирение фактором снижения рождаемости в России

Эксперт отметила, что ожирение часто сочетается с гиперинсулинемией, которая может спровоцировать развитие синдрома поликистозных яичников — одной из основных причин женского бесплодия. По ее словам, даже при успешном зачатии избыточный вес увеличивает риски осложнений беременности, включая гестационный диабет, гипертонию и необходимость кесарева сечения.