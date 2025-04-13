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Диетолог считает ожирение фактором снижения рождаемости в России

Связь между ожирением и демографическим спадом объяснила диетолог.

Источник: Комсомольская правда

Ожирение связано со снижением рождаемости, уверена диетолог Марият Мухина. В интервью «Инфо24» она указала на связь между распространением ожирения и демографическим спадом в России. По мнению эксперта, избыточный вес существенно влияет на репродуктивное здоровье, особенно женщин.

— Ожирение сопровождается гиперэстрогенией, нарушающей менструальный цикл и фертильность. Избыток жировой ткани повышает выработку эстрогенов, что приводит к гормональному дисбалансу, ановуляторным циклам и дисменорее, — пояснила Мухина.

Эксперт отметила, что ожирение часто сочетается с гиперинсулинемией, которая может спровоцировать развитие синдрома поликистозных яичников — одной из основных причин женского бесплодия. По ее словам, даже при успешном зачатии избыточный вес увеличивает риски осложнений беременности, включая гестационный диабет, гипертонию и необходимость кесарева сечения.

— Женщины с ожирением нередко испытывают трудности в создании семейных отношений из-за заниженной самооценки и проблем в общении, — добавила диетолог.

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