Вербное воскресенье отмечают православные в Казахстане

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Праздничные службы митрополит Астанайский и Казахстанский Александр провел в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, сообщили в пресс-службе митрополичьего округа.
Почему верба стала символом праздника
Ежегодно по церковной традиции верующие приходят на службу в храм с веточками вербы в руках, отсюда и пошло народное название.
Веточки вербы заменяют собой пальмовые ветви (вайя), которые держали в руках встречавшие Сына Божьего жители Иерусалима.
По православному обычаю освящение веток вербы осуществляют накануне праздника во время вечерней службы, то есть в субботу, которая в 2025 году выпадала на 12 апреля. Впрочем, ветки вербы будут освящать в храмах и в воскресенье.
История праздника
Праздник отмечается в память о торжественном входе Спасителя в Иерусалим. Это событие произошло за пять дней до светлого праздника Пасхи.
Христос подошел к селениям у Елеонской горы вместе со своими учениками и попросил их привести ему молодого осла, на которого никто никогда не садился.
Когда они привели животное, он сел верхом на осла и стал спускаться с горы к Иерусалиму под приветствия учеников и народа. Люди спилили с деревьев ветви на его пути, радостно восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так у еврейского народа было принято встречать царей и победителей.
Люди так радовались пришествию Христа, потому что по всей обетованной земле распространилась о нем слава как о великом чудотворце, который способен не только исцелять больных, но и воскрешать умерших.
Но этот праздник является предшественником страшного события: та же толпа, ликовавшая и торжественно приветствовавшая Спасителя, уже через несколько дней будет выкрикивать римскому правителю Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» — и произнесет страшное проклятие самим себе: «Кровь Его на нас и на детях наших».
Чего нельзя делать в Вербное воскресенье
В этот день строго запрещено ругаться и конфликтовать. Не стоит также заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом. Следует провести этот праздник в духовном осмыслении и молитве.
Священнослужители также не рекомендуют верующим посещать в Вербное воскресенье кладбище.
Этот день может быть временем для прощения и примирения как подготовка к светлому Христову Дню.
Приметы на Вербное воскресение
Считается, что освященная в доме верба защитит жилье от неприятностей и стихийных бедствий.
По правилам, освященные веточки этого дерева верующие хранят у себя дома целый год, до следующего Вербного воскресенья, после чего старый букет из вербочек желательно сжечь и заменить их на свежие.
На ночную или утреннюю службу прихожане берут веточки вербы с собой для освящения. По преданию, верба исцеляет от недугов, а также, если веточками прикоснуться к своим близким, то можно избавить их от сглаза и порчи.
Также существует поверье, что женщина, страдающая от бесплодия, может обрести радость материнства, если в этот праздник она собственноручно срежет веточки вербы, после освятит в храме и будет весь год до следующего Вербного воскресения хранить их у себя в комнате.