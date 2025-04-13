Вербное воскресенье отмечают православные в Казахстане

Когда они привели животное, он сел верхом на осла и стал спускаться с горы к Иерусалиму под приветствия учеников и народа. Люди спилили с деревьев ветви на его пути, радостно восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так у еврейского народа было принято встречать царей и победителей.