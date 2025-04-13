Стало известно, какие реки в Башкирии показали наибольшие подъем уровня

Всего же с начала паводкоопасного сезона в Систему-112 поступило 556 обращений.
На трех реках зафиксировали наибольший подъем воды. В Нуримановском районе в селе Красная Горка река Уфа поднялась на 49 см и достигла 427 см при выходе на пойму 760 см. В Караидельском районе река Уфа в селе Верхний Суян прибавила 15 см и составляет 554 при выходе на пойму 739 см. На территории Дуванского районе в селе Метели река Ай поднялась на 14 см и составила 426 см при выходе на пойму 690 см.
Снижение уровня воды наблюдается на трех реках. В Иглинском районе Лемеза потеряла 36 см и составляет 170 при выходе на пойму 260 см. В Салаватском районе в деревне Чулпан река Юрюзань опустилась на 33 см и составляет 266 при выходе на пойму 500 см. В Белорецком районе река Белая в районе Арского Камня опустилась на 27 см и составляет 266 при выходе на пойму 330 см.
На Юмагузинском водохранилище до полного наполнения остается 1,1 метра, на Павловском — больше 2 метров, а Нугушское водохранилище уже наполнено.