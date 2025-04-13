Стало известно, какие реки в Башкирии показали наибольшие подъем уровня

На трех реках зафиксировали наибольший подъем воды. В Нуримановском районе в селе Красная Горка река Уфа поднялась на 49 см и достигла 427 см при выходе на пойму 760 см. В Караидельском районе река Уфа в селе Верхний Суян прибавила 15 см и составляет 554 при выходе на пойму 739 см. На территории Дуванского районе в селе Метели река Ай поднялась на 14 см и составила 426 см при выходе на пойму 690 см.