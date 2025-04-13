Помощница по дому обчистила мобильный банк 90-летней хабаровчанки

Преступление произошло в Железнодорожном районе города. О краже сообщила родственница потерпевшей, обнаружившая пропажу денег через мобильный банкинг. Пожилая женщина не подозревала, что к её счёту имела доступ домработница, приходившая несколько раз в неделю, чтобы помочь по хозяйству.