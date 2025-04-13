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Помощница по дому обчистила мобильный банк 90-летней хабаровчанки

В Хабаровске помощница по дому обокрала 90-летнюю пенсионерку, похитив 30 тысяч рублей с её банковской карты.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Преступление произошло в Железнодорожном районе города. О краже сообщила родственница потерпевшей, обнаружившая пропажу денег через мобильный банкинг. Пожилая женщина не подозревала, что к её счёту имела доступ домработница, приходившая несколько раз в неделю, чтобы помочь по хозяйству.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску задержали 44-летнюю подозреваемую. Сейчас правоохранители выясняют, на что женщина потратила украденные деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.