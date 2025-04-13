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Названы самые популярные имена для новорожденных в Башкирии

В ЗАГСе рассказали о самых необычных именах для детей в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стали известные самые популярные и самые редкие имена, которые дают своим детям родители в Башкирии. На сайте информационно-аналитического портала Реестр ЗАГС обновили списки.

Как оказалось, на 2025 год в Башкирии мальчикам чаще всего родители дают имена Амир, Эмир, Марк, Тимур и Мирон. В свою очередь, самыми популярными именами у девочек стали София, Амелия, Эмилия, Амина и Эва.

В ЗАГСах Башкирии также озвучили самые редкие мужские и женские имена, которые дают детям в Башкирии. У мальчиков это Юлай, Абдуссамад, Абдуррохман, Хайдарали и Святогор, а у девочек — Катарина, Ариэлла, Мирра, Нубайса и Сумбуль.

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