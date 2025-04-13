Названы самые популярные имена для новорожденных в Башкирии

Как оказалось, на 2025 год в Башкирии мальчикам чаще всего родители дают имена Амир, Эмир, Марк, Тимур и Мирон. В свою очередь, самыми популярными именами у девочек стали София, Амелия, Эмилия, Амина и Эва.