Пространство у Золотого пруда обновили в парке «Сокольники»

Отмечается, что общая площадь единой рекреационной зоны из настилов составляет почти 4 тыс. кв. м. Конструкция смонтирована на свайном основании, что позволило обойтись практически без разрытий, а значит, земля под ней осталась почти нетронутой. Эконастил обшили специальной террасной доской, устойчивой к повреждениям. В зависимости от рельефа местности он проходит на разной высоте от поверхности земли. Для безопасности отдыхающих там, где необходимо, экологическую тропу оборудовали перилами. Настил интегрирован в общее пешеходное пространство, оснащен удобными сходами, а также съездами для передвижения маломобильных граждан. При этом он аккуратно проложен среди уже растущих деревьев. «Теперь у жителей появилась возможность комфортно отдыхать в районе Золотого пруда, наблюдать за обитателями парка в их естественной среде и не наносить вреда природе», — подчеркнули в пресс-службе.