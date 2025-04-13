В Беларуси православные и католики отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, Пальмовое воскресенье) 13 апреля. В 2025 году так совпало, что христиане указанный праздник отмечают вместе. У Вербного воскресенья нет фиксированной даты. Как правило, католики и православные отмечают его, чаще всего, в разные даты.
События праздника связаны с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Он въехал в город верхом на осле, где его приветствовали местные жители. Они бросали под ноги одежду, а также устилали путь пальмовыми ветками, восклицая «Осанна!» Указанное ликование связано с чудом воскрешения Лазаря, которое Иисус совершил 12 апреля.
Христиане на Вербное воскресенье посещают храмы и освещают вербу. Чаще всего, ее украшают лентами, цветами или сухоцветами. Освященную вербу принято хранить дома на протяжении всего года. На праздник не следует заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться. Вербное воскресенье проводят в кругу семьи. Подробнее приметы и запреты можно узнать здесь.
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