В Беларуси православные и католики отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, Пальмовое воскресенье) 13 апреля. В 2025 году так совпало, что христиане указанный праздник отмечают вместе. У Вербного воскресенья нет фиксированной даты. Как правило, католики и православные отмечают его, чаще всего, в разные даты.