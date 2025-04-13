Молекулярная биология выявила связь заболеваний крови и наследственности

Она отметила, что если у человека есть эта мутация, то вероятность возникновения опухолевого заболевания системы крови выше, чем у тех, у кого этих мутаций нет. «Это не означает, что при таких обстоятельствах в 100% случаев у человека будет лейкоз или лимфома, или миелодиспластический синдром, но вероятность намного выше, чем у других, особенно если есть провоцирующие факторы: облучение, неправильный образ жизни, химиотерапия по поводу другой опухоли», — пояснила специалист.