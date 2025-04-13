На глубину 540 метров в шахту «Саранская» в Караганде спустился глава МЧС Казахстана

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. На глубине 540 метров в шахте «Саранская» побывал глава МЧС Казахстана Чингис Аринов, сообщили в ведомстве.
«Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов посетил объекты угольного и стального департаментов АО Qarmet», — говорится в сообщении.
Главе чрезвычайного ведомства показали, как на шахтах работает система позиционирования.
«Современные технологические решения позволяют в режиме реального времени отслеживать местонахождение шахтеров, что имеет ключевое значение для обеспечения их безопасности и оперативного реагирования», — отмечается в сообщении.
Чингис Аринов спустился в шахту «Саранская», где на горизонте минус 540 метров осмотрел работу добычного комбайна на пласте, а также ознакомился с условиями труда шахтёров.
Кроме того, он побывал в диспетчерско-аналитическом центре Угольного департамента Qarmet, в котором круглосуточно мониторят ситуацию на шахтах и контролируют соблюдение правил промышленной безопасности.