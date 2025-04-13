В Хасанском районе Приморья к берегу прибило тело кита

«Трупы этих животных могут взрываться. Стоит невыносимая вонь, выделяются трупные газы. По правилам, труп нужно утилизировать, оттащить подальше в море и оставить там для естественного разложения», — рассказала тренер по дайвингу из Приморского края Ольга Крутиченко.