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В Хасанском районе Приморья к берегу прибило тело кита

Большой кит раздулся как воздушный шар.

Источник: VL.ru

В Приморском крае из-за сильного шторма на берег залива Китовый, рядом с мысом Молот в Хасанском районе, выбросило тело крупного кита.

Видео с места происшествия было опубликовано в местных социальных сетях 13 апреля. Судя по кадрам, кит погиб уже давно. В области головы животного из-за процессов разложения образовался большой шар из ядовитых газов.

Местные жители и специалисты начали расследование, чтобы выяснить причину гибели кита.

«Трупы этих животных могут взрываться. Стоит невыносимая вонь, выделяются трупные газы. По правилам, труп нужно утилизировать, оттащить подальше в море и оставить там для естественного разложения», — рассказала тренер по дайвингу из Приморского края Ольга Крутиченко.

Эксперты предупреждают, что если тело кита останется на пляже, это может привести к серьёзным экологическим и санитарным проблемам.