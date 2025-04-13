В Хасанском районе Приморья к берегу прибило тело кита

В Приморском крае из-за сильного шторма на берег залива Китовый, рядом с мысом Молот в Хасанском районе, выбросило тело крупного кита.
Видео с места происшествия было опубликовано в местных социальных сетях 13 апреля. Судя по кадрам, кит погиб уже давно. В области головы животного из-за процессов разложения образовался большой шар из ядовитых газов.
Местные жители и специалисты начали расследование, чтобы выяснить причину гибели кита.
«Трупы этих животных могут взрываться. Стоит невыносимая вонь, выделяются трупные газы. По правилам, труп нужно утилизировать, оттащить подальше в море и оставить там для естественного разложения», — рассказала тренер по дайвингу из Приморского края Ольга Крутиченко.
Эксперты предупреждают, что если тело кита останется на пляже, это может привести к серьёзным экологическим и санитарным проблемам.