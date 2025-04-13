Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Начался отбор школьников и студентов колледжей в арктическую экспедицию

Отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве, она пройдет в конце июля — начале августа и продлится около двух недель. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«14 школьников 9−11-х классов и студентов колледжей отправятся на крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин. Путешественники благоустроят территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков. Займутся научным волонтерством — изучат арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых», — написал мэр.

Он отметил, что в отряд попадут ребята, успешно прошедшие отбор.

Первым испытанием станет Арктический диктант — предстоит ответить на 30 вопросов о Крайнем Севере. Вторым — участие в приключенческой игре «Герои Арктики». Затем ребята проверят туристские и экспедиционные знания и навыки. Финалом станут учебно-тренировочные сборы на Большой Валдайской тропе — участникам предстоит одолеть пеший маршрут протяженностью около 59 км.

В этом году Большую арктическую экспедицию проведут в пятый раз — она будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.