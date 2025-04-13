Собянин: Начался отбор школьников и студентов колледжей в арктическую экспедицию

«14 школьников 9−11-х классов и студентов колледжей отправятся на крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин. Путешественники благоустроят территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков. Займутся научным волонтерством — изучат арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых», — написал мэр.
Он отметил, что в отряд попадут ребята, успешно прошедшие отбор.
Первым испытанием станет Арктический диктант — предстоит ответить на 30 вопросов о Крайнем Севере. Вторым — участие в приключенческой игре «Герои Арктики». Затем ребята проверят туристские и экспедиционные знания и навыки. Финалом станут учебно-тренировочные сборы на Большой Валдайской тропе — участникам предстоит одолеть пеший маршрут протяженностью около 59 км.
В этом году Большую арктическую экспедицию проведут в пятый раз — она будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.