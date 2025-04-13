Лукашенко обратился к начинавшей в Беларуси олимпийской чемпионке Татьяне Навке

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля 2025 года обратился к начинавшей в Беларуси олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта России Татьяне Навке и поздравил ее с юбилеем. Об этом информирует пресс-служба президента.
Напомним, что Татьяна Навка со своим партнером Самвелом Гезаляном после распада СССР выступали за Беларусь. Фигуристы представляли страну на Олимпийских играх в 1994 году, где заняли 11-е место. В указанном году пара стала пятой на чемпионате мира. В 1996 году новым партнером Навки стал Николай Морозов. С ним фигуристка дважды становилась чемпионкой Беларуси — в 1997 и 1998 годах.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда радовались впечатляющим победам, которых добивалась Навка на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы. Александр Лукашенко уточнил, что сегодня творческие проекты с участием спортсменки вызывают неподдельный интерес у миллионов зрителей разных поколений. Президент выразил слова уверенности, что и дальше деятельности Татьяны Навки будет способствовать укреплению дружбы между народами Беларуси и России.
Тем временем минское «Динамо» проиграло «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина, пропустив три шайбы на последней минуте.
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