Лукашенко обратился к начинавшей в Беларуси олимпийской чемпионке Татьяне Навке

Напомним, что Татьяна Навка со своим партнером Самвелом Гезаляном после распада СССР выступали за Беларусь. Фигуристы представляли страну на Олимпийских играх в 1994 году, где заняли 11-е место. В указанном году пара стала пятой на чемпионате мира. В 1996 году новым партнером Навки стал Николай Морозов. С ним фигуристка дважды становилась чемпионкой Беларуси — в 1997 и 1998 годах.