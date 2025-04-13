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Упал с дерева, заразился инфекцией: больницу обвинили в некачественном оказании услуг в Приморье

В Приморье прокуратура проводит проверку из-за заражения ребенка инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

12-летний мальчик упал с дерева в феврале и получил серьезные травмы. Его доставили в Находкинскую городскую больницу, где специалисты провели операцию, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Вот только после хирургического вмешательства здоровье ребенка ухудшилось, его направили в медучреждение во Владивостоке. Там специалисты выяснили, что у юного пациента есть тяжелое инфекционное заболевание. Потребовалось длительное лечение, ему назначили лекарства и терапию.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

«Надзорное ведомство с привлечением специалистов Росздравнадзора и Роспотребнадзора оценит качество оказания медицинской помощи несовершеннолетнему», — добавили в пресс-службе ведомства.