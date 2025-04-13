Упал с дерева, заразился инфекцией: больницу обвинили в некачественном оказании услуг в Приморье

Вот только после хирургического вмешательства здоровье ребенка ухудшилось, его направили в медучреждение во Владивостоке. Там специалисты выяснили, что у юного пациента есть тяжелое инфекционное заболевание. Потребовалось длительное лечение, ему назначили лекарства и терапию.