Фанаты Цоя ответили на порчу его стены на Арбате поклонниками Техника

Павел Ивлев родился в 1984 году в Москве. Известно, что его мать работала бухгалтером, а отец занимался коммерцией. С раннего возраста он проявлял интерес к хип-хопу, а в 2001 году стал одним из основателей андеграунд-группы Kunteynir. Тогда же появился его сценический псевдоним «technique», под которым он зарегистрировался на популярном рэп-форуме hip-hop.ru.