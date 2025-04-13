В Новосибирске Транссибирский Арт-Фестиваль завершили концертом

В Новосибирске 12 апреля завершился XII Транссибирский Арт-Фестиваль. Финальным аккордом этого мероприятия стал концерт, на котором выступили Анатолий Королев, Вадим Репин, приглашенный дирижер Алессандро Кадарио, а также Новосибирский академический симфонический оркестр. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.
Фестиваль проходил с 19 марта. За это время было проведено 22 мероприятия на восьми площадках, на которых выступили 30 артистов, семь дирижеров и семь коллективов из семи стран. Также было проведено 11 мастер-классов.
— Концерты Фестиваля посетило более 14 тысяч человек, и почти столько же присоединились к прямым трансляциям, — добавили в пресс-службе.