Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске Транссибирский Арт-Фестиваль завершили концертом

На сцене выступили Анатолий Королев, Вадим Репин и Алессандро Кадарио.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 12 апреля завершился XII Транссибирский Арт-Фестиваль. Финальным аккордом этого мероприятия стал концерт, на котором выступили Анатолий Королев, Вадим Репин, приглашенный дирижер Алессандро Кадарио, а также Новосибирский академический симфонический оркестр. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

Фестиваль проходил с 19 марта. За это время было проведено 22 мероприятия на восьми площадках, на которых выступили 30 артистов, семь дирижеров и семь коллективов из семи стран. Также было проведено 11 мастер-классов.

— Концерты Фестиваля посетило более 14 тысяч человек, и почти столько же присоединились к прямым трансляциям, — добавили в пресс-службе.