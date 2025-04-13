Застройщик «ПЗСП» продаёт два участка в Прикамье

Застройщик АО «ПЗСП» продаёт ненужные активы, сообщает «Ъ-Прикамье».
По информации издания, компания продаёт промышленный участок в Балатово, где планировалось возвести многоквартирные дома. Также на продажу выставлена территория под ИЖС в Добрянском округе, где должен был быть коттеджный посёлок на 500 домов, но проект был остановлен ещё в 2015 году.
В компании объяснили продажу промзоны недостаточной эффективностью использования индустриальной технологии предприятия. А для проекта коттеджного посёлка будет подобрана территория меньшей площадью в черте города.
Эксперты считают, что оба участка потребуют от нового владельца крупных финансовых вложений.