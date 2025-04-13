В Приморье энергетики устраняют аварии на сетях, вызванные штормовым ветром

«Из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигала 30 метров в секунду, на территории региона произошли аварийные ситуации на объектах электроэнергетики. В результате аварий без света остались порядка 1 тысячи домов и около 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов. На территории Хасанского муниципального округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура», — говорится в сообщении.