В Приморье энергетики устраняют аварии на сетях, вызванные штормовым ветром

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Энергетики устраняют последствия аварий на сетях из-за штормового ветра, в результате которых около 9 тысяч жителей Приморья остались без света, сообщает региональная прокуратура.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона, который днем 13 апреля и ночью 14 апреля в южные, местами в западные и восточные районы Приморского края принесет сильные дожди, локально очень сильный дождь — 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Порывы ветра составят до 27−32 метров в секунду.
«Из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигала 30 метров в секунду, на территории региона произошли аварийные ситуации на объектах электроэнергетики. В результате аварий без света остались порядка 1 тысячи домов и около 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов. На территории Хасанского муниципального округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура», — говорится в сообщении.
Прокуратура проверит, как быстро устраняются последствия аварий, особенно в условиях усиления ветра, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.
Как сообщает администрация Хасанского округа, штормовой ветер срывает крыши, ломает деревья и валит заборы.
«Наблюдаются перебои в электроснабжении… Точечные проблемы зафиксированы в частном секторе Славянки, в Рыбаке и на Водопадке. Окончание непогоды ожидается к 18.00 (11.00 мск)», — сообщают власти района.