Девушке, укусившей ребенка на детской площадке, смягчили наказание

В Приморском краевом суде рассматривалось дело 18-летней девушки, которую обвинили в хулиганстве и нанесении побоев восьмилетнему мальчику. На детской площадке девушка сделала замечание ребенку, и после того, как он ее укусил, она нанесла ему удары.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в тот день девушка находилась на детской площадке вместе со своими друзьями. Она сделала замечание ребенку, который, по ее мнению, разбрасывал мусор. В ответ мальчик взял длинную палку, чтобы защититься от девушки.
Такое поведение разозлило обвиняемую, и она отобрала у мальчика палку. В ответ он решил укусить девушку за ногу. В свою очередь, она укусила его за голову, а затем нанесла несколько ударов по спине кулаком.
По итогу было возбуждено уголовное дело на девушку. Ее признали виновной по двум статьям. Ей был назначен условный срок в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы.
Однако девушка не согласилась с приговором и подала апелляцию. Прокуратура также выразила несогласие с приговором и потребовала его смягчения. Суд изменил приговор, исключив из него статью о хулиганстве. Ее приговор был заменен на 3 месяца исправительных работ. Наказание было признано условным.