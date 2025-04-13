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Минсельхоз Иркутской области сообщил о старте приема заявок на субсидии

Заявки на субсидии принимаются с 15 по 29 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство сельского хозяйства Иркутской области сообщает о старте приема заявок на субсидии для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков продукции. Субсидии предназначены для возмещения части затрат, связанных с повышением кадровой обеспеченности агропромышленного комплекса (АПК) Иркутской области.

— Субсидируемая часть возмещаемых затрат составляет до 90%. При этом общий объем финансирования составляет 15,8 млн рублей средств федерального и областного бюджетов, — рассказывают в минсельхозе Приангарья.

Государственная поддержка охватывает затраты на целевую подготовку студентов и выплату стипендий, а также расходы на оплату труда и проживания учащихся, проходящих практику или работающих на предприятиях АПК. Заявки принимаются с 15 по 29 апреля 2025 года через государственную автоматизированную информационную систему «Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей».