Минсельхоз Иркутской области сообщил о старте приема заявок на субсидии

Государственная поддержка охватывает затраты на целевую подготовку студентов и выплату стипендий, а также расходы на оплату труда и проживания учащихся, проходящих практику или работающих на предприятиях АПК. Заявки принимаются с 15 по 29 апреля 2025 года через государственную автоматизированную информационную систему «Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей».