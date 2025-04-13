В Башкирии за сутки вновь поднялся уровень воды в реках

В Башкирии продолжается весеннее половодье. В госкомитете Башкирии по ЧС сообщают, что на утро 13 апреля 2025 года на контроле экстренных служб остаются 4 ситуации с подтоплениями территорий: в Уфе, Чишминском и Иглинском районах.
Наибольшие подъемы уровня рек в республике зафиксированы на реке Уфа в селе Красная Горка Нуримановского района — за сутки +49 см, текущий уровень составил 427 см. Выход на пойму 760 см.
На реке Уфа в селе Верхний Суян Караидельского района уровень воды поднялся на 15 см за сутки, текущий уровень составил 554 см, выход на пойму 739 см.
На 14 см за сутки поднялся уровень воды в реке Ай в районе села Метели Дуванского района, текущий уровень 170 см, выход на пойму 260 см.
В свою очередь, в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС сообщают, что на некоторых реках республики наблюдается снижение уровня воды. На реке Лемезы в районе села Нижние Лемезы в Иглинском районе уровень снизился на 36 см, текущий уровень 266 см, выход реки на пойму 330 см.
Снижается уровень реки Юрюзань — около деревни Чулпан Салаватского района за сутки −33 см, текущий уровень 266 см, при выходе на пойму 500 см.
В районе Арского камня в Белорецком районе за сутки снизился уровень воды на реке Белая — минус 27 см. текущий уровень 266 см, выход реки на пойму 330 см.
— На сегодняшний день Нугушское водохранилище наполнено, до наполнения Юмагузинского водохранилища остается 1,1 метра, а Павловского водохранилища более 2 метров, — сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
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