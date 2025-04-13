В Башкирии за сутки вновь поднялся уровень воды в реках

В свою очередь, в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС сообщают, что на некоторых реках республики наблюдается снижение уровня воды. На реке Лемезы в районе села Нижние Лемезы в Иглинском районе уровень снизился на 36 см, текущий уровень 266 см, выход реки на пойму 330 см.