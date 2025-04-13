У жителей Татарстана будет 12 выходных в июне

Вторая серия праздничных дней придется на День России, который в 2025 году выпадает на четверг, 12 июня. В связи с этим праздничным нерабочим днем и переносом выходного с 8 марта на 13 июня, жители республики смогут отдыхать с 12 по 15 июня.