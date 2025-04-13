У жителей Татарстана будет 12 выходных в июне

В июне жителей Татарстана ожидают рекордные 12 выходных. Такой календарь сформировался благодаря нескольким праздничным датам и переносам.
Первыми праздничными днями станут выходные в честь Курбан-байрама. Мусульманский праздник выпадает на пятницу, 6 июня, и по указу Раиса РТ Рустама Минниханова объявляется нерабочим днем. Это даст татарстанцам первые длинные выходные с 6 по 8 июня включительно.
Вторая серия праздничных дней придется на День России, который в 2025 году выпадает на четверг, 12 июня. В связи с этим праздничным нерабочим днем и переносом выходного с 8 марта на 13 июня, жители республики смогут отдыхать с 12 по 15 июня.
Помимо праздничных дней, работникам пятидневной рабочей недели предстоят еще пять выходных:1, 21, 22, 28 и 29 июня, которые приходятся на субботу и воскресенье.
Таким образом, татарстанцев ждет весьма комфортный июнь с четырьмя дополнительными праздничными выходными и двумя сериями длинных выходных, что позволит многим спланировать мини-отпуска в середине календарного месяца.