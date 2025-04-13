В Каменске-Уральском частично перекроют проезд из-за ремонта путей

Движение на участке частично ограничат.
«Работы будут проводиться 14 апреля с 9:00 до 16:00. Пропуск автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с выставлением сигналистов, которые помогут регулировать транспортный поток», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что на 42-м километре ЕКАД начался второй этап ремонта эстакады над железнодорожными путями в районе поселка Шувакиш.
На время ремонта будут организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Планируется завершить работы в июле 2025 года.