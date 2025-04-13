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В Каменске-Уральском частично перекроют проезд из-за ремонта путей

В Каменске-Уральском в предстоящий понедельник будут проводить ремонт путей на переезде 93-й километр (автодорога на Новый Завод).

Источник: РИА "Новости"

Движение на участке частично ограничат.

«Работы будут проводиться 14 апреля с 9:00 до 16:00. Пропуск автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с выставлением сигналистов, которые помогут регулировать транспортный поток», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что на 42-м километре ЕКАД начался второй этап ремонта эстакады над железнодорожными путями в районе поселка Шувакиш.

На время ремонта будут организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Планируется завершить работы в июле 2025 года.