Массовое отключение света ожидается в начале рабочей недели в Ростове

В понедельник, 14 апреля, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электричества по следующим адресам: улица 12-я Линия, дома 58−78 и 49−69; улица 14-я Линия, дома 30−62 и 21−61; улица 16-я Линия, дома 30−48 и 35−61; улица Налбандяна, дома 35−65 и 30−58; улица Ченцова, дома 22−74 и 71−77; улица 18-я Линия, дома 70−80.
До 16:00 электричества не будет на улице Коллективной, дома 1−27 и 2−32; улице Водопьянова, дома 1−13 и 2−10; улице Коккинаки, дома 1−15 и 2−8; улице Слепнёва, дома 1−7; улице Леваневского, дома 1−23 и 2−32; улице Чкалова, дома 1−41 и 2−48.
В период с 9:00 до 12:00 отключение затронет проспект Ворошиловский, дома 59 и 61; переулок Малый, дома 17−19 и 23а; улицу Пушкинскую, дом 98.
С 12:00 до 15:00 аналогичные работы будут проводиться на улице Пушкинской, дома 92 и 98; проспекте Ворошиловском, дома 59−65; переулке Малом, дома 17−19 и 23а.
Во вторник, 15 апреля, с 10:00 до 12:00 без света останутся переулок Защитный, дома 25−33; переулок Медный, дом 8; улица Профсоюзная, дома 3−25, 29/22, 33/31, 25/25; улица Русская, дома 1−7 и 4−28; улица Токарная, дома 49, 82/1, 82/2, 51/4.
С 9:00 до 17:00 отключения запланированы на улице Закруткина, дома 70−106; улице Кизлярской, дома 1−11 и 2−18; проспекте Театральном, дома 32−38; в переулке Чувашском, дома 1−5 и 2−6; переулке Краснофлотском, дома 1−11 и 2−20; переулке Продольном, дома 1−13 и 2−22; на улице Нижегородской, дома 1−19 и 2−20; улице Искусственной, дома 1−9.
Причиной неудобств является необходимость проведения технического обслуживания электрооборудования.