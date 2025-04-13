Массовое отключение света ожидается в начале рабочей недели в Ростове

В понедельник, 14 апреля, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электричества по следующим адресам: улица 12-я Линия, дома 58−78 и 49−69; улица 14-я Линия, дома 30−62 и 21−61; улица 16-я Линия, дома 30−48 и 35−61; улица Налбандяна, дома 35−65 и 30−58; улица Ченцова, дома 22−74 и 71−77; улица 18-я Линия, дома 70−80.