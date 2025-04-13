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В Челябинске 14 и 15 апреля в горячую воду добавят зеленый краситель

В Челябинске 14 и 15 апреля в горячую воду добавят зеленый краситель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник и вторник пройдет очередной, третий этап проверки инженерных сетей посредством ввода специального красителя.

На этот раз ярко-зеленая вода может появиться в Центральном и Ленинском районах.

«Проверки с изменением цвета теплоносителя посредством ввода в сеть красителя предупреждают использование непригодной воды в быту, сигнализируя о необходимости выполнения ремонта теплообменника», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».

О появлении в кранах зеленой горячей водв следует сообщить в управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера.

«При обнаружении на улицах зеленых разливов запомните точный адрес и передайте информацию в диспетчерскую службу по телефону: 8 (351) 246−40−00. Информирование позволит оперативно устранить неполадки», — говорится в комментарии.

Краситель имеет органическое происхождение, разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой, безопасен для жизни и здоровья людей. Его используют для окраски бытовой химии, воды в аквариумах и декоративного оформления природных или искусственных водоемов.