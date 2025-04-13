В Челябинске 14 и 15 апреля в горячую воду добавят зеленый краситель

В понедельник и вторник пройдет очередной, третий этап проверки инженерных сетей посредством ввода специального красителя.
На этот раз ярко-зеленая вода может появиться в Центральном и Ленинском районах.
«Проверки с изменением цвета теплоносителя посредством ввода в сеть красителя предупреждают использование непригодной воды в быту, сигнализируя о необходимости выполнения ремонта теплообменника», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».
О появлении в кранах зеленой горячей водв следует сообщить в управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера.
«При обнаружении на улицах зеленых разливов запомните точный адрес и передайте информацию в диспетчерскую службу по телефону:
Краситель имеет органическое происхождение, разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой, безопасен для жизни и здоровья людей. Его используют для окраски бытовой химии, воды в аквариумах и декоративного оформления природных или искусственных водоемов.