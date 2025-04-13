Омич Сергей Щербаков отправился в третью кругосветку

Новую экспедицию под названием «Братство 2025» организовал яхтсмен из Омска. Это уже третье по счету кругосветное путешествие Сергея Щербакова. О старте поездки мужчина сообщил 12 апреля в своем аккаунте «ВК».
«Я очень рад, что встретился с Географическим обществом, из Москвы люди приехали, с нами сделали праздник. Это только начало! Мы будем ехать по морю. И скоро приедем в Сибирь. Ждите нас там!», — сказал в видеоролике капитан.
Омичи, наблюдающие в соцсетях за перемещениями земляка, оставляют комментарии под его постами: «Как здорово! Удачи!», «Легкого путешествия!!!», «В добрый путь! С Богом!».
На выехавшей из Сальвадора яхте Fraternidade, кроме сибиряка, находится и бразилец Алейшо Белов. У напарника сибиряка за плечами — шесть кругосветок.
Экипаж планирует пройти Атлантический и Тихий океаны. Во время плавания путешественники снимут документальный фильм. Сергея Щербакова встретят на Родине через 10 месяцев — в феврале 2026-го.
Ранее «КП Омск» рассказала о том, как местный мореплаватель побывал в Антарктиде.