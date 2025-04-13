Победителей Офицерской хоккейной лиги определили в Хабаровске

— Матчи ОХЛ — это больше, чем просто соревнования между командами. Это большой спортивный праздник с особым смыслом, особенно накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы помним героев прошлых лет и тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины, сражается за Россию, за наше будущее, участвуя в специальной военной операции, — подчеркнул Дмитрий Демешин.