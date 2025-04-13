Победителей Офицерской хоккейной лиги определили в Хабаровске

В Хабаровске завершился третий сезон чемпионата Офицерской хоккейной лиги. Финальные матчи регионального этапа прошли на льду «Платинум Арены» и собрали лучшие команды в дивизионах «Любитель 1», «Дебютант 1», «Дебютант 2» и «Дебютант 3», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это спортивное событие было приурочено ко Дню космонавтики и посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С окончанием сезона 2024/2025 участников поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
— С каждым годом количество команд увеличивается. В этом сезоне уже 24 любительских коллектива продемонстрировали своё мастерство. Конкуренция становится всё более серьёзной. Этот сезон показал, что все вы находитесь в отличной физической форме, — отметил глава региона Дмитрий Демешин.
Также он и президент Офицерской Хоккейной Лиги Владимир Газизов провели символическое вбрасывание шайбы перед финальной игрой за Кубок ОХЛ в дивизионе «Любитель 1». На льду встретились команды Хабаровского пограничного института ФСБ России «Дозор» и представители войсковой части 70882 «Орбита». Встреча лидеров чемпионата завершилась победой «Дозора».
В дивизионах «Дебютант 1», «Дебютант 2» и «Дебютант 3» победу одержали команды «МЧС», «МЧС-2» и «Дружина-2».
По традиции для болельщиков были организованы полевая кухня, выставки бронированной и специальной техники, образцов вооружения, экипировки и специальных средств, конкурсы, а также спортивные, технические и тематические локации и выступления военного оркестра.
— Матчи ОХЛ — это больше, чем просто соревнования между командами. Это большой спортивный праздник с особым смыслом, особенно накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы помним героев прошлых лет и тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины, сражается за Россию, за наше будущее, участвуя в специальной военной операции, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Офицерская Хоккейная Лига — это соревнования команд, состоящих из действующих офицеров и ветеранов России, а также представителей органов государственной власти. Инициатором и организатором турнира выступила Ассоциация спортивного содружества «Лига Сильных», созданная при поддержке и участии офицеров и ветеранов подразделения «Альфа» и ФСБ России. В Хабаровске игры ОХЛ проводятся с 2022 года.