Лукашенко поздравил иудеев Беларуси с Песахом

Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что указанный праздник особенно дорог иудейскому народу. Он пояснил, что Песах объединяет близких по вере людей, а также олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы, является духовным наследием для каждого человека.