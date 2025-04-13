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Лукашенко поздравил иудеев Беларуси с Песахом

Лукашенко обратился к иудеям Беларуси и поздравил их с Песахом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля 2025 года поздравил иудеев Беларуси с Песахом. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что указанный праздник особенно дорог иудейскому народу. Он пояснил, что Песах объединяет близких по вере людей, а также олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы, является духовным наследием для каждого человека.

Глава государства акцентировал внимание, что еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей, укрепляет межрелигиозный диалог. Президент Беларуси подчеркнул, что община иудеи своими талантами и любовью к делу вносят вклад в процветание родной земли.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к начинавшей в Беларуси олимпийской чемпионке Татьяне Навке.

Тем временем Лукашенко назвал войска ПВО залогом мирного будущего Беларуси.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».