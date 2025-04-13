Лукашенко поздравил иудеев Беларуси с Песахом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля 2025 года поздравил иудеев Беларуси с Песахом. Об этом проинформировала пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что указанный праздник особенно дорог иудейскому народу. Он пояснил, что Песах объединяет близких по вере людей, а также олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы, является духовным наследием для каждого человека.
Глава государства акцентировал внимание, что еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей, укрепляет межрелигиозный диалог. Президент Беларуси подчеркнул, что община иудеи своими талантами и любовью к делу вносят вклад в процветание родной земли.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к начинавшей в Беларуси олимпийской чемпионке Татьяне Навке.
Тем временем Лукашенко назвал войска ПВО залогом мирного будущего Беларуси.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».