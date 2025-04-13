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Названы опасные места из-за потенциальных ЧС в Омской области

Их перечислили спасатели.

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС по Омской области предупредили о местах региона, где возможны ЧС в воскресенье, 13 апреля 2025 года.

С учетом тумана сохраняется риск возникновения ДТП на следующих отрезках:

  • Участок ФАД Р-402 (Тюмень — Омск) 578+900 — 579+700 км (Любинский район).
  • Участок ФАД А-320 (Омск — Черлак) 25+000 — 25+980 км (Омский район).
  • Участок ФАД Р-254 (Южный обход г. Омска) 818+000 — 818+200 км (Омский район).
  • Участок ФАД Р-254 (Южный обход г. Омска) 822+000 — 822+200 км (Омский район).
  • Участок дороги регионального значения Омск — Русская Поляна 25+000 — 26+000 км (Омский район).
  • Участок областной трассы Сыропятское — Калачинск 58+000 — 59+000 км (Кормиловский район).