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В Уфе неизвестные надели маски Гагарина на памятник многодетной семье

В Уфе памятник многодетной семье украсили на космическую тематику.

Источник: Комсомольская правда

В День космонавтики, 12 апреля, в Уфе неизвестные шутники надели маски Юрия Гагарина на арт-объект. Фотография с необычным перфомансом моментально разлетелась по соцсетям и мессенджерам.

Как пишут многочисленные городские телеграм-каналы, на арт-объект, известный как памятник многодетной семье, нацепили бумажные маски с лицом первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Композиция из родителей и троих детей расположена на проспекте Октября, рядом с ТЦ «Мир».

Относительно украшения арт-объекта к Дню космонавтики мнения уфимцев разделились. Некоторые посчитали, что это был неуместный акт «мягкого» вандализма, но большинство пользователей соцсетей восхитились таким творческим подходом к популяризации отечественной космонавтики.

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