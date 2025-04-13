В Уфе неизвестные надели маски Гагарина на памятник многодетной семье

В День космонавтики, 12 апреля, в Уфе неизвестные шутники надели маски Юрия Гагарина на арт-объект. Фотография с необычным перфомансом моментально разлетелась по соцсетям и мессенджерам.
Как пишут многочисленные городские телеграм-каналы, на арт-объект, известный как памятник многодетной семье, нацепили бумажные маски с лицом первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Композиция из родителей и троих детей расположена на проспекте Октября, рядом с ТЦ «Мир».
Относительно украшения арт-объекта к Дню космонавтики мнения уфимцев разделились. Некоторые посчитали, что это был неуместный акт «мягкого» вандализма, но большинство пользователей соцсетей восхитились таким творческим подходом к популяризации отечественной космонавтики.
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