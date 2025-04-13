Глава дептранса Путин призвал пермяков купить годовой проездной

Глава департамента транспорта Перми Анатолий Путин предложил горожанам успеть купить проездные на месяц до повышения тарифов. Информацию об этом он разместил на своей странице в соцсетях.
Как объяснил чиновник, до 15 апреля можно приобрести проездные по старым ценам, тем самым сэкономив на проезде в ближайшее время.
«Самое время успеть купить годовой проездной до 15 апреля! Сплошные плюсы: ближайший год для вас не подорожает проезд, можно пользоваться транспортом без ограничений по поездкам и времени пересадки, вас не оштрафуют при любых обстоятельствах», — объяснил выгоду глава департамента.
Напомним, с 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 40 рублей, а купить билет за наличные можно будет заранее в специальных пунктах за 57 рублей (тариф за поездку + 17 рублей за разовый электронный носитель). В автобусах наличную оплату принимать не будут.