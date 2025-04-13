Глава дептранса Путин призвал пермяков купить годовой проездной

«Самое время успеть купить годовой проездной до 15 апреля! Сплошные плюсы: ближайший год для вас не подорожает проезд, можно пользоваться транспортом без ограничений по поездкам и времени пересадки, вас не оштрафуют при любых обстоятельствах», — объяснил выгоду глава департамента.