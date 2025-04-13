Женщине СИБ Молдовы «влепил» штраф в 37500 леев: За то, что родные присылали из России её же пенсию

«Мне родные пересылали из России пенсию и за это СИБ Молдовы “влепил” штраф в 37500 леев! — пишет Яна Лебедева.
Мне тоже выписали протокол, составленный по «материалам» СИБ. На сумму 750 у.е. А это 37500 леев.
За что? За переводы из России в 2024 году.
Но это мне мои родные дети пересылали МОЮ ПЕНСИЮ !!!
Мало того, что они перекрыли более полугода назад пересыл переводов и я сейчас живу без пенсии, т.к. не могу ее получить… Так меня еще и оштрафовали за мою же пенсию!!!
Никакой помощи другой я никогда не получала.
И как быть? Что делать?".