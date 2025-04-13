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Женщине СИБ Молдовы «влепил» штраф в 37500 леев: За то, что родные присылали из России её же пенсию

Люди не могут получить из России даже свои пенсии, не то что денежную помощь от родственников.

Источник: Комсомольская правда

«Мне родные пересылали из России пенсию и за это СИБ Молдовы “влепил” штраф в 37500 леев! — пишет Яна Лебедева.

Мне тоже выписали протокол, составленный по «материалам» СИБ. На сумму 750 у.е. А это 37500 леев.

За что? За переводы из России в 2024 году.

Но это мне мои родные дети пересылали МОЮ ПЕНСИЮ !!!

Мало того, что они перекрыли более полугода назад пересыл переводов и я сейчас живу без пенсии, т.к. не могу ее получить… Так меня еще и оштрафовали за мою же пенсию!!!

Никакой помощи другой я никогда не получала.

И как быть? Что делать?".